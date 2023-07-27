周三泛歐Stoxx 600指數下跌2.46點或0.53%，為465.46點。

LVMH集團大跌5.2%，報810歐元，並創近17個月最大單日跌幅；該集團稍早公布季度財報，銷售雖然增加，但是整個奢侈品產業看起來，正在步入較不積極的成長途徑。

法國競爭同業開雲集團(Kering)、愛馬仕(Hermes)分別下跌1.8%和2.4%，迪奧(Dior)股價也下跌4.0%，並且拉低法國CAC指數下跌1.4%。

根據Refinitiv數據，歐洲Stoxx 600成分股的第二季獲利，預計會下降8.1%。

歐洲央行(ECB)將在周四召開會議，外界預計將加息25基點，至3.5%到3.75%區間。此外近期的疲弱經濟資料，也削弱了九月再度升息的預期。

此外，微軟的財報表現，顯示出AI爭鬥的激烈，並讓市場注意到科技巨頭付出的鉅額成本，進而打擊了市場情緒。

德國運動品牌Puma大漲5.5%，該公司稍早公布第二季銷售優於預期。

英國國民西敏寺銀行(NatWest)在宣布執行長Alison Rose離職之後，股價下跌3.7%。

英國航空工程公司勞斯萊斯上調全年營業利益約45%，股價大漲21%。

公用事業公司EDP Renovaveis公布上半年獲利超出預期後，股價上漲4.0%，並推動葡萄牙股市上漲1.3%。