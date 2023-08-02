國民黨主席朱立倫昨天說侯友宜民調已追上柯文哲、與賴清德差距非常小，國民黨發言人楊智伃今天表示，這是一直都在做的滾動式內參民調，內參民調是給內部參考的，不會公布民調數字。
國民黨總統參選人侯友宜民調狀況不佳，有媒體報導，前高雄市長韓國瑜在國民黨全代會前，向朱立倫建議要有「備案勝選方程式」，但朱立倫在昨天受訪時否認此事，並稱這樣無謂的放話，是完全不應該有的行為。
朱立倫被問到如果9月之後，侯友宜民調沒起色，若要促成在野大聯盟，是否考慮當他人的副手，朱立倫表示，他看了最新內參民調，侯友宜已經追上民眾黨總統參選人柯文哲，目前與民進黨總統參選人賴清德的差距，已經非常小。
至於是否公布朱立倫所說的這份內參民調，國民黨發言人楊智伃今天接受訪問時表示，這是一直都在做的滾動式內參民調，內參民調是給內部參考的，民調數字不會對外公布。
但楊智伃指出，會持續關注相關民調，做滾動式策略、選戰規劃調整，國民黨一定會一步一腳印，團結所有在野陣營，持續努力回升民調、甚至超越，變成第1名。（編輯：郭無患）1120802
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