德國房地產業正面臨壓力，幾家房地產開發商倒閉、房產公司股票下滑，讓業者紛要求政府伸出支援。以下有五點可以顯現出德國房地產的困境程度。

第一，營建業工作的減少。自2008年金融危機過後，建築業的職位一直穩步增加，但成長幅度正在大幅減緩。週二公布的數據顯示，五月營建業就業人數僅年增0.1%，為十年來最慢速度。

第二，新建案的急速放緩。今年上半，德國新建築的數量驟減。一系列指標顯示，德國房地產已陷入深度恐慌。今年1~5月德國新建築的營建許可數量年減27%。一位業界人士說，許多房地產開發商都在推遲或放慢建案的進度。

第三，建商Vonovia股價下滑。德國最大房地產集團Vonovia是市場的風向指標，該公司股價表現遜於德國DAX指數。Stifel的分析師最近將Vonovia和其它地產公司的評級，從「持有」下調至「出售」，指出它們將受到「長期後遺症」的影響。

第四，房價下跌。德國現在屬於歐洲少數房價下跌的國家，其它包括瑞典和丹麥。顯示多年來上漲的勢頭已經出現逆轉。

第五，交易金額減少。德國是歐陸最大的房地產投資市場。根據仲量聯行(Jones Lang LaSalle)資料，歐洲的投資金額普遍下降，但是德國的投資額下降，交易金額退回到2012年的水準。