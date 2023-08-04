大陸國家發改委副祕書長、綜合司長袁達今日表示，要積極擴大國內需求，在更好滿足居民剛性和改善性住房需求、積極擴大有效投資等方面加強政策儲備；同時要系統謀畫、精準施策，穩妥處置化解房地產、地方債務、金融等領域風險隱患，牢牢守住不發生系統性風險的底線。

澎湃新聞報導，大陸國家發改委、財政部、中國人行（大陸央行）、國家稅務總局等部門4日上午聯合召開新聞發布會，介紹「打好宏觀政策組合拳，推動經濟高質量發展」有關情況。袁達做出上述表示。

袁達指出，積極擴大國內需求。實施好恢復和擴大消費的系列政策，促進汽車等大宗消費，大力激發民間投資活力，加快推進「十四五」規畫102項重大工程及其他經濟社會發展重大項目；延續實施支持交通基礎設施項目建設、促進二手車消費等階段性政策；同時，在更好滿足居民剛性和改善性住房需求、積極擴大有效投資等方面加強政策儲備，不斷釋放超大規模市場潛力。

袁達表示，防範化解重點領域風險。系統謀畫、精準施策，穩妥處置化解房地產、地方債務、金融等領域風險隱患，大力提升糧食、能源資源安全保障能力。延續實施支持「保交樓」工作、幫助處置不良資產等階段性政策。同時，在防範化解內外部風險挑戰等方面加強政策儲備，牢牢守住不發生系統性風險的底線。