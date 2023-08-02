國民黨總統參選人侯友宜曾表示，會在7月公布能源政策白皮書，但目前仍未提出。侯友宜競選辦公室今表示，侯友宜日前重感冒，加上出訪日本行程及杜蘇芮、卡努颱風接連來襲，導致延後，8月9日上午會召開記者會具體說明。

侯友宜競選辦公室表示，原先規畫於7月底公布的能源政策，因受侯友宜日前重感冒，加上出訪日本行程，以及蘇芮及卡努颱風接連來襲之故，而有所延後。

競辦指出，改訂於8月9日上午於競選辦公室召開記者會，由侯友宜偕同競辦國政顧問團及政策組成員，一同向外界提出並說明其能源政策。