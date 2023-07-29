大陸金融管理部門7日公布對螞蟻集團的重磅罰單，處以罰款（含沒收違法所得）人民幣（下同）71.23億元，要求螞蟻集團關停違規展開的「相互寶」業務，並依法補償消費者利益。

近期傳出，螞蟻集團正計劃進行重組，將剝離部分非核心業務，為重啟香港IPO鋪路。市場人士認為，接受處罰的螞蟻決心「重裝」上路，而從目前公布的情況看，此次處罰有利於螞蟻完善公司治理、加強風險管理、提高整體經營合規水準，預計後續其申設金控公司、申請徵信等業務牌照的進度可能會加快。