美國有線電視新聞網（CNN）引述瓦格納集團的相關說法報導，有人看到普里格津於聖彼得堡（St. Petersburg）舉行的俄羅斯－非洲峰會（Russia–Africa Summit）場邊，會見了一位非洲政要。

這位政要是出席峰會的中非共和國代表團成員，瓦格納集團已在中非共和國活動多年，正如CNN先前報導所述。

CNN報導聲稱能透過網路定位技術，確認普里格津和這位非洲政要的合照拍攝地為聖彼得堡的特雷齊尼皇宮飯店（Trezzini Palace Hotel）。

俄國媒體指出，普里格津曾在那裡設有一間辦公室。兵變發生之後，這間飯店也是俄羅斯當局7月6日進行搜查的地點之一。

此後，普里格津僅於7月19日公開露面，當時網路流傳的一段影片中，他似乎是在白俄羅斯一處基地向瓦格納戰士發表談話。

白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）是俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的長期盟友，他聲稱自己說服蒲亭，不要在兵變期間「摧毀」瓦格納和普里格津。

普里格津發動的兵變是蒲亭長期統治以來最嚴峻挑戰之一。

普里格津與蒲亭自1990年代就已相識，因為他的外燴公司和克里姆林宮簽有利潤豐厚的合約，普里格津因而成為富有的寡頭，並為他贏得「蒲亭的大廚」綽號。

俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，在奪取烏克蘭東部城市蘇勒答爾（Soledar）與巴赫姆特（Bakhmut）的戰役中，瓦格納集團有著極為重要的分量。

CNN曾在中非共和國、蘇丹、利比亞、莫三比克、烏克蘭和敘利亞等國追蹤瓦格納集團。多年來他們聲名狼藉，並與多項侵犯人權的行徑有關。