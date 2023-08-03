法新社報導，47歲的納瓦尼在最後一次的言詞辯論中，批評俄羅斯在烏克蘭的軍事行動。
納瓦尼告訴法院：「數以萬計的人死於21世紀最愚蠢無知的戰爭中。」
檢方求處20年徒刑，罪名包括金援極端主義活動、公開挑起極端主義活動，以及「復興納粹意識形態」。
納瓦尼因貪污罪被判處9年徒刑，目前正在服刑，支持者認為這是莫斯科當局對他從事政治工作的懲罰。
47歲的納瓦尼2020年疑似在西伯利亞遭到下毒，赴德國接受治療後於2021年返國，不過一踏入國門就遭到逮捕。
俄羅斯法院4日將對被監禁的反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）作出判決，他恐因極端主義罪名坐牢數十年。
法新社報導，47歲的納瓦尼在最後一次的言詞辯論中，批評俄羅斯在烏克蘭的軍事行動。
納瓦尼告訴法院：「數以萬計的人死於21世紀最愚蠢無知的戰爭中。」
檢方求處20年徒刑，罪名包括金援極端主義活動、公開挑起極端主義活動，以及「復興納粹意識形態」。
納瓦尼因貪污罪被判處9年徒刑，目前正在服刑，支持者認為這是莫斯科當局對他從事政治工作的懲罰。
47歲的納瓦尼2020年疑似在西伯利亞遭到下毒，赴德國接受治療後於2021年返國，不過一踏入國門就遭到逮捕。
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