開雲集團（Kering Group）於7月27日宣布以17億歐元（約583億台幣）收購Valentino的三成股份，且有權在2028年全面收購100%股份，條件是Valentino的母公司Mayhoola可以加入Kering集團成為股東，兩大時尚集團攜手合作，似乎是衝著全球最大精品集團LVMH而來。

Valentino是會賺錢的金雞母，在執行長Jacopo Venturini和創意總監Pierpaolo Piccioli的聯手帶領下，收入達14億歐元，在超過25個國家擁有211家直營店，稅前息前折舊攤銷前獲利 (EBITDA)有3.5億歐元，財報業績十分亮麗。

時尚集團大者恆大，LVMH集團近年積極大舉併購、擴大版圖，以2021年以天價158億美金收購美國珠寶品牌Tiffany & Co.最受矚目，如今位居全球第三大奢侈品集團的開雲集團也著手展開併購計畫，繼2021年收購丹麥精品眼鏡Lindberg之後，上個月宣布收購百年香氛品牌Creed，如今又買下Valentino三成股份，意圖十分明顯。

開雲集團目前擁有Gucci、Saint Laurent、Balenciaga、Bottega Veneta等品牌，Valentino的母公司Mayhoola則是卡達皇室相關的私募投資基金公司，旗下擁有Valentino與Balmain兩大時裝品牌。