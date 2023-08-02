獨》吸金220億五互集團陳秋白再露面 ： 不會逃避責任

「五互集團」女總裁陳秋白涉不法吸金逾220億元，害牛角代理商捷利餐飲集團在內的公司全倒閉。本報獨家取得陳秋白錄製的影片，她神色憔悴地再三向員工及客戶道歉，她透露，最近將到台南、高雄接受偵訊及出庭，重申不會逃避責任。不過，員工仍私下痛批，「不會說說又跑吧？」

記者日前直擊位於高雄同盟三路的牛角旗艦店等3家品牌大門深鎖。供應商聽聞消息，頂著豔陽前來搬貨。（柯宗緯攝）

捷利無預警倒閉後，事隔1周，員工提供給本報陳秋白最新錄製影片，她面容憔悴、說話有氣無力的，對比7月14日自錄影片及7月24日視訊會議的英氣風發自信模樣，簡直判若兩人。（民眾授權提供）

員工向本報爆料，母集團「五互集團」捲入不法吸金案，女總裁陳秋白14日拍片指出，集團市值達4.3億元，還信心喊話「不會逃避」，未料昨卻兩手一攤「無力籌措資金繼續營運」。（民眾授權提供）

捷利餐飲集團7月25日無預警倒閉，牽連旗下8個餐廳、800員工。此外，五互集團旗下「龍海生活事業」，員工、業務、客戶也跳腳，有人自稱被騙數百萬，還有人想一走了之，甚至害怕告訴家人，只能暗自面對。

捷利無預警倒閉後，事隔1周，員工提供給本報陳秋白最新錄製影片，她面容憔悴、說話有氣無力的，對比7月14日自錄影片及7月24日視訊會議的英氣風發自信模樣，簡直判若兩人。

陳秋白在2分56秒影片中提及，最親愛的夥伴大家辛苦了，「我也很難過，但是說真的，幾次的調查局搜索，的確讓我們沒有辦法持續再經營」，這段時間她必須要接受很多調查，「我不會逃避，我跟大家一樣的難過與心痛」，致上12萬分的抱歉。

陳秋白也自爆最新動向指出，8月12日晚上她必須到台南接受偵訊，8月14日想留點時間在公司3樓的行政中心跟大家見面，至於8月15日她必須要到高雄地院出庭應訊。

不過，對於陳秋白的道歉影片，員工似乎不領情，有人直呼「要確定ㄋㄟ」、「不要再騙了」、「不會說說又跑了吧？」 。