新創公司爆營運危機！北市一間新創公司將運動結合AI科技，專注在平台內容開發，販售線上健身課程，不但與中華電信5G聯名，還獲得中華電信5G創新應用大賽冠軍，近日卻被員工爆料公司發不出薪水，還要向員工「借薪」70%。如今多數員工打算離職組成自救會，同時通報勞工局，預計在8月9日召開勞資協調會，希望能將薪水拿回來。

這家主打AI運動科技公司創立於2019年，看準疫情後的運動宅商機，主打運動能像電玩娛樂一樣有趣，開發出沉浸式光影律動智慧健身課程，讓民眾無須購買高價格主機或配備，就能精準藉由心率偵測與人體動作捕捉，紀錄個人肢體準確度，相關課程在中華電信、凱擘與台灣大寬頻等平台上架，似乎前景看好。

但員工A小姐向本刊爆料指出，她在4月時因公司「業務版圖擴大」被招募進入，孰料進來後才得知，公司早在今年初就因營運狀況不佳對高階主管減薪，7月時不但發不出薪水，更直接發出通知，要員工簽下協議書，同意公司向員工「借款薪資70%，年利率20%，最遲在今年10月底還款」，希望員工在這段時間內可以「繼續衝大業績，以期公司能正常營運並提早償還薪資借款」。

該公司要求員工簽下協書，同意「借薪」70%，並持續3個月。（圖／當事人提供）

A小姐表示，她入職後公司便以滿員不再招聘為由，停止招募新員工，而當初入職時營運長更畫出大餅，強調公司相關健身課程目前除在新加坡上線外，未來也將在香港上線。此外，公司更與中華電信長期合作，還是中華電信的5G應用服務商，她才會信任公司營運發展，成為團隊一員，孰料試用期都還沒過，公司竟要向員工「借款」。

A小姐也透露，公司的營運狀況原本就不佳，發薪日很不正常，若老闆有錢發薪水，就會在10日發薪，若發不出薪水就改在15日發薪，如今員工卻連本來就應該要拿到的薪水都拿不到，公司卻還打著「借款」的名義要他們簽下協議書。

她指出，目前公司員工總共約20、30人左右，若以薪資4萬元來算，簽下協議書後每月僅能拿到1.2萬元，且多數人在台北生活還都有小孩，讓她忍不住感嘆「到底要怎麼活？」而公司僅不斷強調，只要後續與新北市政府教育局的合作案過了就能有錢，仍無法安撫住惶惶人心。

本刊致電該公司詢問是否確有員工指控的欠薪、借薪、營運不善等相關情事，該公司人員表示主管都不在公司，要等主管進公司了解之後才能加以回應，但直至本刊截稿前仍未獲得回覆。

該公司營運長不斷強調公司已在新加坡上架，但有新入職員工的試用期都還沒到，公司就面臨經營危機。（圖／翻攝自該公司官網）

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