今年1~6月淨銷售達到40.19億瑞士法郎(約46.4億美元)，年增18%，創下最佳的半年紀錄，並高於分析師普遍預期的39.22億瑞郎。

Swatch集團旗下包括浪琴(Longines)、歐米茄(Omega)、天梭等品牌手錶，股價在周四早盤大漲6.8%，暫報289.6瑞郎。

該公司表示，亞洲新冠管制的解除，提振了銷售成績，特別是在中國、泰國和澳門等市場，這些地區由於旅遊活動增加，刺激了銷售成績。

Swatch還說，最重要的歐洲市場成長強勁，在瑞士的銷售更是飆升50%。

Swatch指出，銷售成長最強勁的是低價產品。該公司也聲稱，將針對中低價區間推出新的手錶產品。

雖然該鐘錶集團看見絕佳的成長機會，但是強勢的瑞士法郎，進而造成不利貨幣的環境，都帶來陰影。

Swatch表示，不利的匯率條件，影響到集團銷售約25億瑞郎。

花旗分析師Thomas Chauvet說，從報告上來看，Swatch是中國重新開放市場上最具吸引力的奢侈品企業，另一方面也沒有受到美國經濟放緩的影響。

Chauvet也指出，該集團核心品牌Omega和在中階市場的表現不佳，都需要重新注入活力。