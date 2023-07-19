近日台灣失格旅人頻傳，近日又有一名台灣女子，在日本無人店拿取要價4000日幣(約台幣891元)水餃，卻僅給458元，遭逮捕後還反嗆「又不是沒付錢」，引起討論，不少日本網友直言「對台灣印象很好，所以看到這新聞更不能接受」。

根據「ANNnewsCH」報導，事件發生在本月5日的千葉市無人冷凍水餃店，這名25歲的台灣女子，連續光顧店家3次，總計拿了要價4000日幣的水餃，而該女子似乎越來越大膽，第一次投了250日幣，第二次投了200日幣，第三次的時候只丟了8枚一圓硬幣就直接走人。

老闆娘看到監視器畫面，坦言非常震撼，也感到非常受傷，直言台灣女子錢越給越少，到最後竟然只丟8日元，實在很過分。然而該名女子被逮捕後，卻反嗆「我又不是沒付錢」，日本網友們也熱烈討論：「是時候廢除無人店了」、「放過基層警察吧，他們每天都要在這種店花費極大心力」、「對台灣印象很好，所以看到這新聞更不能接受」、「應該公布竊賊的全名」、「外國人越來越多，這種店家真的不適合了」。

消息傳回台灣，網友也酸：「真的讓世界看見台灣」、「4000日幣又沒多少，何苦」、「真的是臉丟到國外」、「最近台灣旅客的素質真的越來越低」。