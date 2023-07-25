中度颱風杜蘇芮持續增強，七級風平均暴風半徑由280公里擴大為300公里，中央氣象局今天下午2點半發布海上、陸上颱風警報，海上警戒範圍為巴士海峽、台灣東南部海面、台灣海峽南部；陸上警戒範圍為屏東及恆春半島。氣象專家指出，明天清晨颱風暴風圈開始接觸東南部、恆春半島陸地，之後陸續涵蓋中南部、花東地區等大半個台灣陸地，各地明後天都須嚴防強風豪雨。

杜蘇芮颱風今天下午2點30分中心位於鵝鑾鼻東南方約510公里之海面上，以每小時13公里速度，向西北西進行，七級風平均暴風半徑300公里，近中心最大風速每秒48公尺，相當於15級風；瞬間最大陣風每秒58公尺，相當於17級風。

氣象局表示，杜蘇芮颱風眼清晰，今晨已達中颱上限，可能在晚上之前繼續增強為強度颱風；明天暴風圈接觸到恆春陸地，明後兩天颱風距離台灣最近，也是影響最明顯的時間。

氣象達人彭啟明指出，杜蘇芮將在今白天接近呂宋島東北部近海，晚間逐漸進入巴士海峽東部，明天清晨暴風圈開始接觸東南部、恆春半島陸地，之後隨著颱風中心繼續移向台灣西南方海面，暴風圈陸續涵蓋中南部、花東地區等大半個台灣陸地。

明天深夜到周四（27日）上午之間，颱風最接近台灣，暴風圈在周四一整天持續影響台灣，周五（28日）清晨杜蘇芮中心在福建沿岸登陸，暴風圈逐漸脫離台灣陸地，下半天後颱風警報可望解除。