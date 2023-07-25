杜蘇芮颱風今晨已達中颱上限，今天即將升級強颱，中央氣象局最快在下午2點半發布陸上颱風警報。氣象粉專表示，杜蘇芮過去6小時環流更加完整、扎實，「薄弱的北側大幅改善，破洞都補起來了。」

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，杜蘇芮在過去6小時颱風環流更完整、扎實，原本比較薄弱的北側也大幅改善、破洞都補起來了。

粉專指出，美軍JTWC已經升格為4級熱帶氣旋，有機會挑戰5級「超級颱風」，並表示氣象局稍後也會將杜蘇芮升格為強烈颱風。

台灣颱風論壇執行長陳柏宏提醒，颱風路徑雖然登陸台灣機率低，但因為颱風環流大，加上跟太平洋高壓的氣壓梯度，台灣反而在「危險半圈」內，因此迎風面的「宜花東、屏高南」風雨感受明顯，不可輕忽。

氣象局表示，依照目前預報路徑，最快今下午2點半發布陸警，暴風圈明天上午接觸恆春陸地，明、後兩天最接近台灣，各地嚴防強風豪雨，尤其東部、南部降雨更明顯。