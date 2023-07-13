香港政府昨日公布，若日本開始排放福島核廢水，會即時禁止源自東京、福島、千葉特10個都縣的水產品進口。環境及生態局局長謝展寰今在電台節目表示，先禁止有食安風險縣份的水產進口，之後會再檢視相關的數據，如果日方能夠證實排水系統安全且可行，會再考慮放寬禁令。

謝展寰指出，日本計畫排放的核廢水曾經直接接觸過反應堆内的活躍燃料，含有大量高濃度放射性物質，雖然日方稱有淨化裝置，惟排放時間長達30年，若出現人爲的失誤導致污水洩露，將會對海洋生態及食物安全構成嚴重影響，港府現採取的措施是基於預先防範的原則，先禁止有食安風險縣份的水產進口，其後會再檢視相關的數據，如果日方能夠證實排水系統安全且可行，會再考慮放寬禁令。

謝展寰稱，雖然日本其他縣份的食品仍然能夠進口，但食安中心自6月起已經加強所有日本進口海產的檢測工作，保證巿場出售的食品安全；漁護署每天檢測香港水產，而天文台則會檢測香港水域的輻射情況，並將相關數據透過網頁向公眾公布。

他強調，日本食物供應有清晰的追溯制度，食安中心會為所有進口的日本水產追溯源頭，不會容許商人填報虛假資料，進口有風險的水產。

對於有輿論指應跟隨大陸全禁，謝展寰表示，考慮措施保障食物安全，日本排核廢水在海洋，因而禁水產進口，日本食物進口香港有食物檢測制度，不需要完全跟從大陸做法。

對於政府的相關決定，香港餐飲聯業協會會董、日式餐廳負責人陳強感到突然，並指生意當日跌2到3成，他擔心一旦禁令實施，業界將起碼損失一半生意，亦不排除有2至3成日本餐廳會支撐不住。他指出，現在日本有8至9成以上的食品，是經由東京豐洲轉運到世界各地，關注當局的禁令只是針對東京出產的海產，抑或所有經由東京轉運的食品都會被禁止，希望政府向業界提供更多指引。