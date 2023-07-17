高雄市專屬「交通平安虎」日前於壽山動物園孟加拉虎區登場，可愛逗趣的外型讓現場的大小朋友為之瘋狂，直呼好可愛！高市府表示，期待藉由道安資訊活潑化，將重要的交通安全觀念融入生活中，進而落實。

高雄壽山動物園於暑假期間(7/1-8/31)推出全國12歲以下兒童免費入園、週六日延長開園時間至晚間6點半，搭配光室咖啡開幕、親水廣場重新開放及假日DIY體驗、保育小劇場、動物明星票選等精彩活動，讓大小朋友跟著動物們一起FUN暑假。

壽山動物園暑假期間12歲以下兒童免費入園，讓大小朋友跟著動物們一起FUN暑假。(圖/高雄市政府提供)

為推廣道路安全，高市府交通局推出「交通平安虎」裝置藝術，特別選在暑假於壽山動物園與小朋友見面，採用黃黑斜紋的配色，化身道路正義的象徵，再配上代表著高雄的K字紋，將透過搭配鮮豔的色彩和可愛的外型，傳遞道路安全的重要訊息。

「好可愛喔！」交通平安虎一亮相就成為小朋友爭相拍照的焦點，也趁機灌輸小朋友交通安全的重要性；過馬路時，要等小綠人燈號出現後再通過，最重要的是千萬不可以在斑馬線上玩耍及不走斑馬線直接穿越馬路。

「交通平安虎」可愛逗趣的外型，一亮相就成為大小朋友拍照焦點，直呼好可愛！(圖/高雄市政府提供)

此外，年長者交通事故防制一直是高雄市交通關心的重點，除了透過長青中心、關懷據點及菜市場等高齡者常聚集之地點進行交安宣導外，市府期待透過道安資訊活潑化，將重要的交通觀念融入小朋友生活中，再透過家中的小寶貝，跟阿公阿嬤傳達正確的交通觀念，進而加深年長者的交通意識，共同響應「路口慢看停、行人停看聽」。

此外，暑假期間還有專屬網路活動，歡迎大家來跟「交通平安虎」見面玩樂，於活動期限內完成指定任務，將有機會可以獲得現在最夯的TPASS實體卡乙張（含1個月高雄市區399通勤月票），相關活動詳情可參考「轉動高雄青春夢」粉絲專頁。

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