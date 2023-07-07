中國商務部周一以維護國家安全與利益為由，宣布自8月1日起，對半導體關鍵原材料鎵、鍺相關物項實施出口管制，包括金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵等8種鎵相關物項，以及包括金屬鍺、區熔鍺錠、磷鍺鋅等6種鍺相關物項，在未經政府許可下不得出口。

葉倫在對北京的美國企業發表談話時表示：「我對中國最近宣布對半導體等技術中使用的兩種關鍵礦物實行新的出口管制感到擔憂，我們仍在評估這些行動的影響，但這些措施提醒我們，建立具韌性和多散的供應鏈非常重要」。

關於拜登政府採取的限制性措施，葉倫則表示，她在與中國政府高層會面時已闡明美方為保護國家安全而採取的是「目標明確」的行動，其前提就只是國家安全考量，而非為了贏得對中國的經濟優勢。

為了強化美國的科技能力並限制中國取得先進技術，拜登政府已經發布多項措施，包括去年10月對半導體與晶片技術與設備出口實施廣泛的出口管制。

北京迄今採取的行動則相對較少。今年5月，中國國家互聯網信息辦公室宣布，美國記憶體晶片大廠美光（Micron Technology Inc）在中國銷售的產品未能通過安全審查，將禁止關鍵的基礎設施業者採購美光產品。本周，中國商務部宣布8月起對鎵鍺實施出口管制，但強調這項新規並不針對特定國家。

中國商務部前副部長魏建國周三在接受中國官媒專訪時表示，這只是中國反制的開始，中國的制裁手段和種類還有很多，

葉倫在北京與美國企業會面時亦表示，她對近幾個月來北京針對美國企業採取的懲罰性措施尤其感到擔憂。但她也重申美國不尋求經濟斷開中國，並強調良性的經濟競爭對雙方都有利。