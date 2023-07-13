據美國之音報導，美國政府在南海仲裁結果出爐7週年之際，重申對2016年海牙國際常設仲裁法院就菲律賓與中國在南海主權爭議作出的裁決的支持，同時呼籲北京停止對其他主權聲索國船隻的「經常性騷擾」。不過北京也再次抨擊這一裁決「越權審理、枉法裁判」，重申中方對裁決結果絕不接受的立場。

海牙國際常設仲裁法院經過審理，於7年前作出裁決：中國基於南海九段線歷史權利聲稱擁有幾乎整個南中國海主權的主張「沒有根據」。但是中國政府拒絕參與仲裁，也始終拒絕承認仲裁結果。

美國國務院發言人馬修·米勒（Matthew Miller）美東時間11日發表聲明，強調仲裁法院的裁決是終審判決，對菲律賓和中國具有法律約束力。米勒還呼籲北京「使其海上（主權）主張符合國際法」。

米勒還在聲明中呼籲北京「不要破壞別國勘探、利用、保護和管理自然資源的主權權利，並停止干擾別國在這一地區合法運作的自由航行和自由飛越」。

菲律賓曾經對中國在南海的「侵略」行徑提出了幾百次的外交抗議，但是中方始終強調它不接受基於南中國海仲裁的任何主張或行動。

「仲裁庭違背『國家同意』原則，越權審理、枉法裁判，嚴重違反《聯合國海洋法公約》和一般國際法，所做裁決是非法的、無效的，」北京外交部發言人汪文斌12日在例行記者會上表示。

汪文斌說，「中國不接受、不承認該裁決，不接受任何基於該裁決的主張和行動。中國在南海的主權和權益是在長期的歷史實踐中形成的，具有充分的歷史和法理依據，在任何情況下都不受非法仲裁裁決的影響。」

中國駐加拿大大使館發言人12日也發表聲明，對加拿大政府前一天就南海仲裁案裁決7週年發表的聲明大加撻伐，指責加拿大對中方在涉南海問題時的「正當合法立場」說三道四，對中方相關海上執法活動「攻擊抹黑」。

中國駐加大使館發言人的聲明說，「南海仲裁案就是美國操弄的一場政治鬧劇，目的是污蔑打壓中國，世人對此看得很清楚。」

國際仲裁法院的裁決受到包括美國、日本、加拿大和澳洲等國的支持。菲律賓外交部12日推出一個有關菲律賓在與中國就南海主權爭議進行仲裁獲勝「官方情況介紹」的網站。

「我們堅決拒絕故意弱化或破壞仲裁裁決在國際法中絕對法律效力的企圖，」菲律賓外交部副部長特雷莎·拉扎羅（Theresa Lazaro）在一場有關南中國海的論壇的發言中指出，「作為終審裁決，它已經不容爭辯，也不容妥協。」