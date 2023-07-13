澎湃新聞報導，德國聯邦政府13日通過首個全面對中關係戰略，指出與中國大陸存在「系統性競爭」，並指出近年來德國對中國大陸的依賴增加，強調了中德合作應對氣候變化等全球挑戰的重要性。

美聯社報導，德國總理蕭茲批准的這分文件長達64頁，以一個月前德國發布的首分國家安全戰略為基礎。德國政府在其戰略中表示，將致力於確保與中國的經濟合作「變得更加公平、更加可持續和更加互惠」，並指出，「雖然中國對歐洲的依賴不斷下降，但德國對中國的依賴近年來有增無減。」

「我們無意阻礙中國經濟進步和發展。」聲明稱，「與此同時，迫切需要去風險化。然而，我們並不追求經濟脫鉤。」這與蕭茲在和中國國務院總理李強共同主持第七輪中德政府磋商後的表達一致，6月20日，蕭茲再次強調，德國對與中國經濟脫鉤不感興趣。

德國外交部網站指出，過去幾十年來，中國實現了強勁的經濟增長、更加繁榮，且貧困減少。在此背景下，中歐政治、經濟、社會交流的增進都受益匪淺。

「我們要應對中國帶來的挑戰，同時繼續尋求和加強與中國的交流與合作。在減緩氣候變化、解決各國債務危機、促進糧食安全以及確保全球穩定方面，中國仍然是我們不可或缺的合作夥伴。中國同時是合作夥伴、競爭對手和系統性競爭對手。德國聯邦政府的中國戰略考慮到了所有這些方面。」

德國政府希望通過該戰略闡述德國對中關係現狀和前景的看法，旨在提供一個架構，使各個（德國）聯邦部門能夠協調其對中政策，並將為加強德國、歐洲及其他地區在中國問題上的協調奠定基礎。