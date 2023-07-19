德國發表帶有批評性立場的中國戰略後，中共外交部在回應媒體詢問時卻保持相當克制的語氣與態度，德媒認為，北京在遭到英美等西方國家圍堵時，不想把對德關係搞砸，仍努力在爭取德國政府與企業的支持。

《德國之聲》引述《法蘭克福彙報》的評論指出，德國聯合政府出台的中國戰略受到中國外交部發言人的質疑，雖然有些批評，但是北京似乎不想把關係搞砸。從其它方面來看，雙邊關係還是好的，特別在經濟問題上，目前北京表現出格外願意和解，因為很長時間以來都沒有像現在這樣需要德國企業。

文章說，中國經濟復蘇乏力，引發在華企業和投資者的憂慮。據德國在北京商會5月的問卷調查，超過半數在華德企預計形勢不會好轉，願意在中國投資的企業也明顯減少。與此同時，由於《反間諜法》加劇德商心理上的不安，在經濟增長減弱以及政府可能任意執法的背景下，中國現在特別希望塑造作為可靠夥伴的形象。

文章指出，德國推出對華戰略前數日，中國商務部長會見了德國機械設備製造業聯合會以及科技企業SAP負責人。中國商務部長呼籲德企不要將去風險政治化，更不用說脫鉤或去中國化。此舉顯示北京正在爭取德國和德企支援，不希望因為德國發表對華戰略作出太過嚴厲的批評而破壞此一魅力攻勢。

文章同時表示，中國很清楚德國這份對華戰略是聯合執政的3個政黨之間妥協的產物，有些章節沒有提及如何具體實施所制定的目標，有關中國在德投資的內容幾乎沒有新意，而此一議題也凸顯執政聯盟內部存在分歧。

文章指出，北京瞭解德國政府內部誰對中國持批評意見。與中國國安部關係密切的一家研究所去年5月發表分析稱，綠黨和自民黨的執政觀點帶有強烈的意識形態色彩，樂於強調中國的人權問題。社民黨則拒絕與中國對抗、經濟脫鉤，更多將中國作為夥伴；社民黨較溫和、實用主義，綠黨和自民黨相對強硬、以價值觀為導向，目前3黨的對華立場形成一種平衡狀態。「中國領導層可能會觀望，在這份中國戰略落實的時候，哪個政黨會占上風。」