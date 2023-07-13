俄媒報導，中國已邀請俄羅斯總統普丁10月到中國參加第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇。克里姆林宮12日回應稱，普丁對中國的訪問已列入議程，並說現在是鞏固兩國緊密關係的良好時機。

路透社報導，俄國總統新聞秘書、克里姆林宮發言人培斯科夫在例行記者會上表示，普丁的訪中日期將在最終確定後公佈。他還說，「現在，維持中俄雙邊關係高速發展恰逢其時」，具體日期將另行商定並通知媒體；對話將在各個層面繼續進行。

培斯科夫透露，預計在此次北京之行中，中俄兩國領導人將重點討論雙邊經貿合作和全球問題。培斯科夫認為，「基於莫斯科和北京看待國際關係本質的相似點，我們非常希望能進行深入探討，最重要的是開展建設性的互動。」

對於普丁訪中消息，中國外交部外交部發言人汪文斌在12日的例行記者會上說，第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇將於今年舉行，中方正就此與一帶一路合作夥伴保持溝通。