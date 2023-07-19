法新社報導，歐洲聯盟（EU）和拉丁美洲與加勒比海國家聯盟（CELAC）峰會後發表聯合公報，對俄烏衝突表達「深切關注」，但並未提及俄羅斯。
拉丁美洲與加勒比海國家聯盟主席、聖文森及格瑞那丁總理龔薩福（Ralph Gonsalves）在最後的記者會上表示：「我們不能讓歐盟與拉丁美洲與加勒比海國家聯盟的這場峰會，成為烏克蘭問題的峰會。」
他說：「但顯然，烏克蘭問題對歐洲和世界都非常重要，世界上的其他衝突也是如此。」
盧森堡總理貝特爾（Xavier Bettel）等歐洲領袖會前表示，如果領袖們不能明確表示「俄羅斯的侵略」是這場歐洲數十年來最致命戰爭的原因，那將是「恥辱」。
峰會東道主、歐盟理事會（European Council）主席米歇爾（Charles Michel）表示，歐洲會一再重申「保衛烏克蘭免受俄羅斯侵略」的決心，「如果你看一下這份聲明…有很多要點都提到了這種情況」。
但公報中並未出現「俄羅斯」一詞。
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