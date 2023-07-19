美國政府繼去年10月對大陸祭出晶片出口禁令之後，傳出考慮再對大陸實施新一波晶片禁令，目標瞄準先進的人工智慧 （AI） 晶片。《紐約時報中文網》以「在晶片領域贏大陸就足夠了嗎」為題撰文，直指大陸在汽車業、太陽能、工業機械和基本家用設備等產品占有優勢，拜登政府不應該放鬆並滿足於現在的制裁成就。

文章指出，美國政府過於關注最新穎的技術，但想要獲得成功，不可能僅僅取決於誰能在少數先進技術上保持領先。而美國對大陸人工智慧發展，及其先進晶片製造能力的過度關注，可能意味著，未能認識到大陸廣泛的技術優勢。

文章提到，雖然大陸在晶片生產方面遭受嚴重挫折，但大陸企業在其他領域大步前進，其在汽車出口方面，去年已超越德國，今年更有望超過日本，成為全球最大的汽車出口國。

大陸不僅在汽車業大躍進，業內人士估計，大陸企業擁有大約80%的太陽能製造供應鏈計。此外，大陸電子產品製造商在蘋果iPhone的零件占比不斷上升，在工業機械和基本家用設備等產品上，也有越來越多大陸品牌加入歐洲和日本競爭對手的行列，躋身世界頂級品牌排行榜。

文章續指，雖然美國大談與戰略競爭對手經濟脫鉤，但美國仍然嚴重依賴大陸商品，2022年對大陸的商品貿易逆差，達到了有記錄以來的第二高。

文末最後總結，美國應該更全面地看待與實力相當的競爭對手的長期競爭，這意味著要將戰略重點擴大到更廣泛的領域。