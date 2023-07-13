中共中央外事辦主任王毅當地時間12日在雅加達會見新加坡外長維文。王毅表示，中方期待與新方一道深化各領域互利合作，進一步便利雙方人員往來。他更強調，中國-東協應加快推進自貿區3.0版談判，共同維護全球自由貿易體系。

根據大陸外交部網站內容顯示，王毅表示，得益於兩國領導人的戰略引領和互信友誼，中新關係保持良好發展勢頭。今年3月，習近平主席和李顯龍總理共同宣布將中新關係提升為「全方位高品質的前瞻性夥伴關係」，充分體現中新友好互信的高水準，也為雙邊關係發展注入強勁動力。中方期待與新方一道，遵循雙方共同設定的目標，深化各領域互利合作，進一步便利雙方人員往來。

王毅強調，今年是中國-東協關係承前啟後的重要年份，雙方應以紀念中國大陸率先加入《東南亞友好合作條約》20周年為契機，展現高度互信，開闢合作新願景，推動中國-東協關係繼續走在前列。

王毅表明，中方讚賞新方為中國-東協關係發揮積極作用，期待新方為雙方全方位合作作出新的貢獻。當前形勢下，中國-東協應加快推進自貿區3.0版談判，共同維護全球自由貿易體系，堅持東協為中心、行之有效的區域架構，共同維護地區和平發展合作大局。

維文表示，新中保持緊密高層交往，雙邊合作機制會議卓有成效，重點合作項目成果豐碩。新方願與中方一道，以新中關係新定位為指引，拓展雙方各領域合作。期待新中開通更多直航，進一步便利人員往來。

維文還稱，中國大陸是東協最大交易夥伴，共建一帶一路合作為雙方帶來實實在在利益。新方主張國與國應相互尊重、和平共處、互利合作，期待中方東協增進互信，共促穩定繁榮。

雙方還就共同關心的國際地區問題交換了看法。