布林肯（Antony Blinken）上個月才訪問中國時曾與王毅會晤，兩人於13日出席在雅加達舉行的東協外長會議時再次見面。

據新華社發布，王毅稱，布林肯6月訪問中國時，和中國國家主席習近平就穩定和發展中美關係提出了重要戰略性、指導性意見。雙方藉由深入坦誠溝通，達成一些共識，最重要的一條就是重回峇里島議程，朝著校準中美關係這艘巨輪的航向邁出重要一步。

他表示，美方需要反思導致中美關係陷入嚴重困難的癥結所在，需要把兩國元首峇里島會晤共識真正轉化為具體行動，更需要把美國總統拜登作出的一系列承諾確實落實。

王毅指出，雙方要從具體事情做起，堅決阻止「灰犀牛」、妥善處理「黑天鵝」、徹底搬掉「攔路虎」，為中美關係的穩定積累條件、排除干擾。「美方應採取理性務實態度，和中方相向而行，推進中美關係指導原則磋商，拓展外交安全溝通管道，提升溝通實效，暢通人文交往。」

對於台海問題，王毅也在會中要求美方不得肆意干涉中國內政，不得損害中國主權和領土完整；針對制裁與圍堵，則要求美國停止對中國的經貿和科技打壓，取消非法無理制裁。

王毅說，作為具有重要影響力的大國，中美應尊重地區國家努力，支援東協中心地位，避免將爭議和複雜因素引入區域合作。

就新華社發布，雙方還就開展亞太、海上事務磋商等進行了積極探討。認為此次會晤是坦誠、務實、建設性的，同意繼續保持溝通。（編輯：吳柏緯/陳鎧妤）