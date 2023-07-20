大陸央視新聞山東省青島市中級人民法院20日一審公開開庭審理大陸「中國聯合網路通信集團有限公司」前黨組副書記、總經理李國華受賄、濫用職權一案，李國華被控，直接或通過他人非法收受有關單位和個人給予的財物，共計折合6645萬餘元人民幣（下同，約合新台幣2億8574萬元）。另造成大陸國有資產損失4996萬餘元。

青島市人民檢察院指控：1998年至2022年，被告李國華利用擔任江西省郵電管理局黨組成員、副局長，江西省郵政局黨組副書記、副局長，黨組書記、局長，國家郵政局黨組成員、副局長，中國郵政集團公司黨組成員、副總經理，黨組副書記、總經理，黨組書記、總經理，中國郵政儲蓄銀行有限責任公司黨委書記、董事長等職務上的便利，為有關單位和個人在專案承攬、企業經營、職務晉升等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受有關單位和個人給予的財物，共計折合人民幣6645萬餘元。

李國華在擔任江西省郵政局黨組書記、局長，國家郵政局黨組成員、副局長期間，濫用職權，造成國有資產損失人民幣4996萬餘元。檢察機關提請以受賄罪、濫用職權罪追究李國華的刑事責任。

庭審中，檢察機關出示了相關證據，質證被告李國華及其辯護人，控辯雙方在法庭的主持下充分發表了意見，李國華進行最後陳述，當庭表示認罪、悔罪。庭審最後，法庭宣布休庭，擇期宣判。

人大代表、政協委員及社會各界群眾近二十人旁聽了庭審。