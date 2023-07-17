因一段沒關麥克風而被錄到咒罵「他媽的民粹主義者」（Fucking populist）的YouTube影片曝光引發熱議後，新加坡國會議長、馬林百列集選區議員陳川仁（Tan Chuan-Jin）宣布退出執政黨人民行動黨，同時辭去國會議長職務。

54歲的陳川仁為前榜鵝東區議員柏默之後，第2個退黨和辭職的國會議長。他於2011年踏入政壇，2017年出任國會議長。與此同時，47歲的淡濱尼集選區議員鍾麗慧也宣布退黨，其為2015年當選國會議員。

據新加坡媒體《聯合早報》報導，最大反對黨、中間偏左的工人黨國會議員林志蔚（Jamus Lim）4月17日為低收族群發言20分鐘後，陳川仁在請下一位議員發言的空檔期間，嘟囔出「fucking populist」，被麥克風錄下並在國會直播被公開播放。

7月11日，陳川仁承認事件，並在臉書發文，表示已向林志蔚道歉。陳川仁還稱，他必須重聽錄音，因為他已不記得該起事件。他以個人行為失當為由，退出執政黨人民行動黨，同時辭去國會議長職務。

新加坡人民行動黨周一（17日）公開2人的辭呈，行動黨秘書長、新加坡總理李顯龍接受2人請辭。李顯龍指出，陳川仁和鍾麗慧退黨是必要的，以保持人民行動黨多年來一直堅守的高標準品格和個人操守。李總理在寫給陳川仁的信件中提到，陳川仁承認了自己的個人行為存在疏失，並理解他希望離開政治，治癒他的家庭。