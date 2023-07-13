科法斯指出，自2021年下半年以來，各經濟體的逐步重新開放扭轉了該行業的頹勢。中國（2023 年初）和日本（2022 年底）的重新開放，以及國際旅行限制措施的鬆綁（2023 年春季），是支撐該行業復甦的兩大因素。

商業航班數量也在逐步增加，而且已經高於疫情前水準，儘管客座率仍然較低。例如，亞太地區2023年4月的總客運量出現反彈，較去年同期增長高達171%，這主要歸功於中國。然而，儘管增長強勁，但該地區的需求仍低於2019年的水準（2023年4月較2019年4月下降18%）。

在西歐和美國，空中巴士和波音公司的飛機淨訂單數也有所增加。2022年，波音和空中巴士的飛機訂單數分別為774架和820架。在今年的巴黎航展現場，印度靛藍航空確認訂購500架A320系列飛機，印度航空確認訂購250架空客和220架波音飛機。鑒於航空航太業如此強勁的復甦力道，提升了部分國家（例如法國）該行業的風險評級。

還需注意的是，主要行業巨頭已將環保因素納入發展戰略。一方面，這會激勵製造商進行創新，製造出「更清潔」的飛機；另一方面，還會促使航空公司更新機隊，降低能源消耗。