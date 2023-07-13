全球內部與外部的公共債務規模自2002年以來增加逾5倍，為全球國內生產毛額（GDP）的3倍。

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）說，雖然創新高的公共債務尚未對市場造成衝擊，但卻已影響到民眾的生活。部份最貧窮國家正被迫在償還債務與照顧民生之間做選擇。

開發中國家債務占全球公共債務總額將近30％，其中70％來自中國、印度和巴西。59個開發中國家面對債務占GDP比率逾60％的問題。比率逾60％被視為高負債。