台灣農產品出口競爭力，愈來愈強！隨著政府推動產銷履歷、農藥殘留檢驗、有機認證、台灣優良農產品標章（CAS），及溯源農糧產品追溯系統QR-Code等多項安全把關，讓台灣茶、台灣米及農村美酒等產品，今年上半年進軍美國、中國大陸、日本、香港、菲律賓及杜拜等市場有成，成為「農金」產品。

農糧署表示，台灣茶今年上半年總出口量3,538公噸，出口金額約13.22億元。其中，前五大出口市場占比，分別為美國30％、中國大陸11％、日本10％、香港8％，及菲律賓7％，另也外銷34個國家，凸顯台灣茶外銷實力。

至於法國巴黎奧運明年7月26日登場，台灣茶今年上半年外銷法國數量累計達37公噸，總金額逾1,277萬元，外銷占比1.04％。

頂著「2016日本世界綠茶大賽」雙項最高金賞大獎光環的「華剛茶業」，公司執行長杜蒼林表示，受到外來文化的影響，中東卡達人也喝茶。例如，印度奶茶在當地是相當受歡迎的飲品之一，隨著當地對不同風味的茶葉，接受程度愈來愈高，近年一些國際茶葉品牌，也陸續進軍中東；當地也有許多知名國際飯店，例如台灣人熟悉的文華東方酒店與千禧酒店。

杜蒼林指出，由於公司「HGT華剛茶」品牌茶品，也是台北文華東方酒店及台中日月千禧酒店等國際五星級飯店合作夥伴。尤其，卡達是阿拉伯國家第七名的茶葉消費國，未來「HGT華剛茶」可趁機進軍中東，及全球五星級飯店市場。

農糧署強調，該署所輔導11家農村酒莊，年製酒量約16萬公升，年銷售額約1.6億元，銷售市場及管道以國內為主，外銷金額約占年銷售額只達一至二成。業界分析，歐美地區因飲食文化差異，偏好葡萄酒及烈酒，對於國內酒莊所產水果酒喜好度不高，所以，歐美地區進口量較少。

農糧署透露，去年度選薦農村美酒，參與國際酒品評鑑，共獲得2金、8銀及13銅，累計農村美酒2008至2022年在英、法、德及比利時等國際酒類評鑑，共獲得32金、63銀及15銅質獎。

斗南鎮農會與台灣優米公司15日舉辦「台灣優米外銷杜拜啟航記者會」，與會的農委會主委陳吉仲表示，斗南鎮農會與農民契作的優質米，可外銷中東的杜拜，今年預計有110公噸，而斗南鎮農會去年外銷澳洲及紐西蘭逾1,000公噸，未來會將此成功模式，推廣到各地有生產良質米的農會。