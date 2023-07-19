貝恩合夥人Schwedel 18日接受CNBC訪問時表示，「這將是很大的轉變。日本已經是此趨勢的先進者，該國將近40％的勞動力年齡在55歲以上。歐洲與美國也相差不遠，約在25到30％左右。」

然而勞動人口高齡化並非只出現在已開發市場，其他國家也將步上後塵，例如中國、巴西也是如此。

報壬提到，「愈來愈少年輕人投入勞動力，一方面是因為生出率下滑，另一方面是受教育的時間延長。根據經濟合作暨發展組織（OECD）數據，提前退休的趨勢正在緩慢地逆轉。」