貝恩合夥人Schwedel 18日接受CNBC訪問時表示，「這將是很大的轉變。日本已經是此趨勢的先進者，該國將近40％的勞動力年齡在55歲以上。歐洲與美國也相差不遠，約在25到30％左右。」
然而勞動人口高齡化並非只出現在已開發市場，其他國家也將步上後塵，例如中國、巴西也是如此。
報壬提到，「愈來愈少年輕人投入勞動力，一方面是因為生出率下滑，另一方面是受教育的時間延長。根據經濟合作暨發展組織（OECD）數據，提前退休的趨勢正在緩慢地逆轉。」
顧問公司貝恩（Bain & Company）發表最新全球報告指出，2031年，年紀較長且具經驗的勞工約占七大工業國（G7）整體勞動力的逾25％，比2011年多出近10個百分點。此外，2030年時，全球55歲以上的勞動人口約比2020年多出1.5億人。
貝恩合夥人Schwedel 18日接受CNBC訪問時表示，「這將是很大的轉變。日本已經是此趨勢的先進者，該國將近40％的勞動力年齡在55歲以上。歐洲與美國也相差不遠，約在25到30％左右。」
然而勞動人口高齡化並非只出現在已開發市場，其他國家也將步上後塵，例如中國、巴西也是如此。
報壬提到，「愈來愈少年輕人投入勞動力，一方面是因為生出率下滑，另一方面是受教育的時間延長。根據經濟合作暨發展組織（OECD）數據，提前退休的趨勢正在緩慢地逆轉。」
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