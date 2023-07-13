中共中央外辦主任王毅當地時間13日在雅加達應約會見越南外長裴青山。王毅表示，中方雙方要按照兩黨最高領導人就妥善處理海上問題達成的重要共識，要發揮現有機制作用，把局勢管控好，中國願與包括越南在內的東協國家一道，推動南海行為準則早日達成。裴青山表示，期待密切雙方高層交往，願妥善處理海上等問題。

根據大陸外交部網站，王毅表示，今年，中越以兩國建立全面戰略合作夥伴關係15周年為契機，密集開展高層互動。雙方重申中越關係在各自外交政策中的重要和優先位置，強調要加強高品質共建一帶一路，豐富了新形勢下中越全面戰略合作夥伴關係。中方願與越方加強戰略溝通，鞏固戰略互信，擴大互利合作，促進民心相通，使兩國民眾特別是年輕一代更多參與中越友好合作。

王毅說，中越同為共產黨領導的社會主義國家，政治方向一致，經濟高度互補，合作前景廣闊。雙方要攜手走好各自現代化道路，加強發展戰略對接，促進基礎設施尤其是泛亞鐵路東線互聯互通，提升貿易投資便利化水準。中方願進口更多適銷對路的越南產品，歡迎越方積極參加中國—東協博覽會、中國國際進口博覽會。

王毅強調，雙方要按照兩黨最高領導人就妥善處理海上問題達成的重要共識，積極付諸行動，更多關注互利合作，發揮現有機制作用，把局勢管控好，把合作推進好，為中越關係發展提供穩定預期。中國願與包括越南在內的東協國家一道，推動南海行為準則早日達成。

裴青山表示，越方高度評價越中雙邊關係發展成果，期待密切雙方高層交往，加強高級別戰略對話，有效落實兩黨最高領導人重要共識。將與中方通力合作，高品質共建一帶一路，持續推進越中全面戰略合作夥伴關係。希望擴大對華出口，將積極參與中國—東協博覽會、中國國際進口博覽會。願妥善處理海上等問題。

雙方還就加強區域合作交換看法，強調將共同努力，警惕防範各種干擾，推動中國東協全面戰略夥伴關係邁上新台階。