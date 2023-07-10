AM市場方面，東陽認為，前二大美國車險公司State Farm，去年12月起擴大宣布從2州實施至全美47州。自從6/26起在加州、亞利桑那州全面使用AM件、不再侷限保險桿、車燈。目前美國AM件滲透率2成，隨著車險公司推動，加上AM價格成本較OES低，東陽預估2030年滲透率達28％，帶動AM營收逐步成長。

東陽在AM市場具有領先優勢，累計可提供25000種的產品品項，每年並投資15～18億元發展新產品，積極認證熱銷產品，提高品質及高附加價值，競爭者難以進入。

在OEM方面，東陽大陸OEM今年新增三廠，其中，一汽富維東陽上海廠交給美系電動車廠，5月試量產，年產能140萬台套，訂單交期到2031年；一汽富維東陽安徽廠供應給大眾Volkswagen，今年11月量產，到2025年年產能100萬台套；一汽富維東陽長春為綠色智造基地，供應給Audi，2024年底量產，年產能110萬套，主要產品為塑膠尾門、前後保險桿、塑膠葉子板。總裁吳永祥認為，大陸電動車差距很大，現在是大車拚時代，尤其特斯拉大降價，引爆車動車大戰，混戰還要一段時間，車廠要找對對象，東陽產品具備特殊性，也是優勢。新能源車購置稅優惠延長至2027年底、汽車下鄉補貼等獎勵措施，帶動消費需求，預期今年東陽電動車營收比重5~10％，到2025年占比預期提高到25~30％，新能源車將是OEM未來成長動能。

東陽也在持續ESG上努力，近10年來斥資22億元建構環安衛體系，並導入水性底塗，是全球AM第一家導入水性底塗的汽車零件商，也是首家通過美國CAPA水性底塗產品認證的企業。此外，導入VOCs防治設備，VOCs單位營業額排放量已較2017年降第30％。