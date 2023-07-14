目前市場上的DDR5工業用記憶體模組產品，單支容量最大約為32GB，然而，隨著雲端、邊緣運算、物聯網、大數據等技術發展，記憶體容量的需求越來越高。邊緣運算系統需要處理來自各種感測器和設備的大量數據，同時還需要執行複雜的運算和分析，而這些任務對於記憶體容量和效能有相當高的要求。十銓為了提供市場更完善的支援服務，全面升級工業級DDR5記憶體容量，提供24GB和48GB的容量選擇，帶來更大應用彈性，使得用戶可以穩定地處理大型數據集、複雜的模擬及分析任務。容量的升級將大幅提升邊緣運算系統的效能和處理能力，提供用戶更高效地運行各種應用程式和算法。

除容量提升外，十銓DDR5工業級記憶體皆可搭配專利石墨烯散熱片，相較一般無散熱片的記憶體相比，在高溫環境下更能保持高效的資料寫入能力，確保資料讀寫效率與穩定性也延長產品使用壽命，提供客戶更可靠耐用的工業級應用。十銓致力創新研發，未來將持續因應環境的變化以及市場需求。