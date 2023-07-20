台積電總裁魏哲家提醒，AI長期需求強勁，惟第三季對營收貢獻仍不高，尚無法抵銷消費性產品逆風，庫存調整延續至第三季。
對於CoWoS產能，魏哲家表示，鑑於AI需求的強勁成長，晶圓代工製程無虞，但是後段先進封裝產能仍非常吃緊，需要「As quickly as possible」建置。
台積電（2330）第三季財測，預估營收區間167億～175億美元，季增6.5～11.6％，毛利率區間51.5～53.5％，較前季微幅下滑，主係隨N3製程進入量產，影響第三季毛利表現。
台積電總裁魏哲家提醒，AI長期需求強勁，惟第三季對營收貢獻仍不高，尚無法抵銷消費性產品逆風，庫存調整延續至第三季。
對於CoWoS產能，魏哲家表示，鑑於AI需求的強勁成長，晶圓代工製程無虞，但是後段先進封裝產能仍非常吃緊，需要「As quickly as possible」建置。
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