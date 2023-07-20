台積電總裁魏哲家提醒，AI長期需求強勁，惟第三季對營收貢獻仍不高，尚無法抵銷消費性產品逆風，庫存調整延續至第三季。

對於CoWoS產能，魏哲家表示，鑑於AI需求的強勁成長，晶圓代工製程無虞，但是後段先進封裝產能仍非常吃緊，需要「As quickly as possible」建置。