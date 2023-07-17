消費性電子產品一直是台灣的優勢品類，今年Prime Day台灣賣家在此品類表現優異。十銓TEAMGROUP在今年Prime Day透過Prime Day Best Deal等多元方式，在北美站點達成相較去年成長近2倍業績，更為平日的5～6倍；主打3D列印技術或生產3D列印材料賣家在今年Prime Day也都有傑出表現，北美設立站點的普羅森Phrozen 3D Printer透過秒殺(Lightning Deal)促銷活動，相較去年業績成長近93％，活動期間搭配品牌館、站內廣告優化與站外廣告投放，在3D Printers類別提升18個名次；閃點半導體則採用有效的廣告投放，在日本站點取得顯著突破，Prime Day銷售相較於平日成長6倍。

目前在全球11國設立站點的CuboAi，其智慧寶寶攝影機一直以來為亞馬遜上熱銷商品，於日本、澳洲、新加坡等站點都獲得智慧寶寶監視器類別第一名，在英國和美國站點的表現也很亮眼，銷量超過平日的30倍。

Kitchen Mama於北美、澳洲等多國佈局亞馬遜站點，目標成為全方位廚具小家電品牌，不僅在北美站提報Top Deal實現Prime Day業績達到平日的14倍，持續穩居北美電動開罐器品類第一名。此外，今年在澳洲站Prime Day銷售相較於平日也有約莫25倍的業績，為未來開拓澳洲更多機遇奠定良好基礎。

不僅居家生活品類熱銷，寵物相關品類的台灣賣家也在Prime Day獲得優秀成績。創立不到五年的年輕潛力台灣品牌Mooncat主打寵物清潔服務產品，在Prime Day平均每6分鐘就賣出一件商品，也運用Virtual Bundle和紅人行銷等多元行銷工具，成功提升品牌業績與貓用洗髮精類別排行榜名次。