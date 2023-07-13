研究機構Adobe Analytics統計，今年7月11日Prime Day首日全美各大零售網站共有超過1兆次造訪紀錄。市調機構Numerator調查也發現，7月11日在亞馬遜官網購物的消費者當中有65％也打算去其他網站消費。
這些人當中有37％打算參與Target推出的Circle Week購物節，也有32％打算參與沃爾瑪推出的Walmart+ Week購物節，另有11％打算參與百思買推出的七月黑色星期五促銷活動。
亞馬遜今年Prime Day會員購物節擴大折扣促銷的策略奏效，成功在11日購物節首日促成全美線上零售額64億美元，創下歷年Prime Day購物節首日最高紀錄。
研究機構Adobe Analytics統計，今年7月11日Prime Day首日全美各大零售網站共有超過1兆次造訪紀錄。市調機構Numerator調查也發現，7月11日在亞馬遜官網購物的消費者當中有65％也打算去其他網站消費。
這些人當中有37％打算參與Target推出的Circle Week購物節，也有32％打算參與沃爾瑪推出的Walmart+ Week購物節，另有11％打算參與百思買推出的七月黑色星期五促銷活動。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。