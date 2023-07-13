研究機構Adobe Analytics統計，今年7月11日Prime Day首日全美各大零售網站共有超過1兆次造訪紀錄。市調機構Numerator調查也發現，7月11日在亞馬遜官網購物的消費者當中有65％也打算去其他網站消費。

這些人當中有37％打算參與Target推出的Circle Week購物節，也有32％打算參與沃爾瑪推出的Walmart+ Week購物節，另有11％打算參與百思買推出的七月黑色星期五促銷活動。