MLCC產業歷經上半年市場庫存去化與產能調節後，從第2季起BB Ratio與出貨量已開始逐月緩步成長，且第二季起AI人工智慧需求爆發，其中應用於生成式AI的GPU A100、H100，帶動NVIDIA業績向上，儘管訂單規模難與企業伺服器或資料中心相比，卻也推升如鴻海、緯創與廣達(2382)等ODM廠對村田、三星、太誘等高階MLCC（1u以上高容值、X6S&X7R 高耐溫）拉貨動能，顯示MLCC產業谷底已過。

據TrendForce研究顯示，今年第3季隨著全球通膨逐季降溫，市場庫存也轉趨健康，ODM拉貨也恢復過往節奏，MLCC供應商月平均BB Ratio 也從四月0.84，一路回升至7月初的0.91，總出貨量也從3月3450億顆，逐步攀升到6月3890億顆，增幅達12%。

TrendForce表示，展望下半年，除傳統旺季需求，近期美國祭出將從基建案提撥420億美元打造全美高速網路的計畫，目標在2030年以前提供全美家庭快速上網環境，預期將帶動啟碁、中磊(5388)、智易等網通廠業績成長，而光纖寬頻、5G FWA北美訂單增溫，進一步推升村田、國巨(2327)、華新科(2492)等RF/High Q MLCC出貨量增長。

再者，蘋果即將在第3季末發表的iPhone 15，主要ODM廠如鴻海(2317)、立訊等也從六月底啟動備料，儘管最新預報訂單量（Forecast）與去年同期持平，但仍推升日廠村田、太誘出貨量逐月增溫，在網通、AI伺服器與IPhone15 新機訂單加持下，讓村田、太誘與三星在7月上旬，BB Ratio一舉突破榮枯線以上（BB Ratio 1）。

不過，雖自今年第2季起，手機、筆電等訂單需求緩步回升，伴隨著庫存回歸正常，品牌與ODM拉貨也轉趨穩定，唯OEM訂單規劃仍顯保守，寧可透過急單、短單動態調節庫存備料，也不願過度樂觀，因此訂單需求仍起伏不定，MLCC供應商在訂單能見度低，且想要穩定價格的權衡下，仍選擇嚴控產能稼動率。除村田、TDK、太誘日本廠區稼動率接近九成外，其餘各家供應商在中國區產能稼動率依舊維持6~7成。