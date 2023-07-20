台積電線上法說會20日登場，總裁魏哲家表示，最近AI相關需求的增長對台積電是正向的，預估未來5年需求年複合成長率將近50％，在台積電的營收比重也將達到低十位數百分比水準（約11％至13％）。

魏哲家指出，生成式AI需要更高的運算能力和互連頻寬，這推動了半導體含量的增加。無論是使用CPU、GPU，或者AI加速器，以及針對AI和機器學習的相關特殊應用元件（ASIC），其共同點是皆需運用先進技術和強大的晶圓製造設計生態系統，這些都是台積電的優勢。

他表示，CPU、GPU和AI加速器等執行訓練和推論功能的伺服器AI處理器，其需求約占台積公司總營收的6％，預測這項需求在未來5年，將以近50％的年複合成長率增加，在公司營收的占比也將增加到十位數低段區間（low teens）。

魏哲家說，今年營運雖具挑戰性，但在5G和HPC產業大趨勢的支持下，運算需求的大規模結構性成長，將持續推動對效能和節能運算的更多需求，而這些皆需要使用到先進技術，預期未來幾年的美元營收，維持15％至20％的年複合成長率。