華碩ESC N8-E11是一款NVIDIA HGX H100人工智慧高階伺服器，其搭載八個NVIDIA H100 Tensor Core GPU，可節省AI訓練和運算時間，這款7U伺服器由兩個第四代Intel Xeon Scalable處理器提供動力，並設有專用的一對一NIC拓撲結構，可支援至多八組網卡，滿足高性能計算作業；此外，模組化設計除可縮短系統組裝時間，還能減少線材用量，降低風阻，提升散熱。

ESC N8-E11採用第四代NVLink和NVSwitch技術，搭配NVIDIA ConnectX-7 SmartNIC，可支援GPUDirect RDMA、NVIDIA Magnum IO和NVIDIA AI Enterprise儲存功能；再加上雙層GPU、CPU機箱，得以實現絕佳散熱、擴充性與前所未有的強大性能；不僅如此，使用者還可透過液態冷卻方案（D2C），大幅降低數據中心的整體功耗使用效能（PUE）。

華碩經NVIDIA認證的GPU伺服器，具備相容Intel / AMD平台的四至八個GPU配置，在渲染和模擬數位孿生應用方面表現卓越，其中ESC8000-E11最高支援八插槽的H100 PCIe GPU，可提供更快的GPU互連和更高的頻寬結構，同時還能搭載八個GPU、NVIDIA NVLink Bridge，輕鬆應對不斷增長的AI、高算力工作需求，無論小型企業，還是大規模資料中心均適得其所。