不少外送員送餐過程經常發生各種趣事，一名男子表示，送餐到一間KTV，前來取餐是全身刺青的壯碩大哥，大哥明明已用信用卡付款，仍從皮夾掏出1000元，要他找900元，還說做外送很辛苦，語氣非常強硬，堅持要他收下，讓他覺得超級暖心，網友也大讚大哥「用最凶狠的話語，做著最暖心的事情」。

原PO前天（18日）於臉書社團《外送員的奇聞怪事》指出，日前他送外送到一間KTV，取餐的是一名壯碩又刺青的男子，拿著一疊鈔票準備要付錢，他向對方表示訂單已刷卡，不需額外再付現金。

男子把1000元塞進原PO手裡說，「1000給你，找我900」，原PO嚇得退回喊「大哥真的不用收錢啊！」但對方非常堅持還說，「你到底要不要找我錢？我要給你不行喔？你做這個也是辛苦，給你沒關係。」他才知道大哥要給他小費。

貼文引發網友留言，「其實大哥是缺百鈔」、「用最凶狠的話語，做著最暖心的事情」、「 這種客人也蠻可愛的呀」、「大哥簡單又粗暴」、「大哥真是溫暖」、「好傲嬌的小費」、「還要找錢的小費，這大哥也太可愛」。