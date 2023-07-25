中颱杜蘇芮直逼台灣，中央氣象局估26、27日距離台灣最近，暴風圈有機會涵蓋全台，北市勞動局表示，若宣布停止上班時，外送平台業應立即通知外送員停止外送，違反規定依「台北市外送平台業者管理自治條例」第12條可處2萬元以上、10萬元以下罰鍰。

北市勞動局長高寶華表示，各行業有外勤作業工作者時應採取安全防護措施，維護颱風天外勤工作人員工作安全，限縮外勤區域或以汽車、計程車為外勤交通工具及提供適當個人防護具等，並由雇主或主管人員以書面指派，保存紀錄備查。

勞動局提醒，針對外送服務，雇主於颱風期間應重新考量淹水、強風、大雨、道路受損等外送作業風險合理派單，並提供必要安全衛生防護措施；外送平台業者於宣布停止上班時，應立即通知外送員停止外送，若違反規定依「台北市外送平台業者管理自治條例」第12條規定可處2萬元以上、10萬元以下罰鍰。

勞動局呼籲，記者採訪高風險新聞時，雇主應針對現場可能的危險情境評估風險，使其接受特殊的專業及安全訓練，對於採訪時的人員、裝備、安全措施及意外保險也應妥為規畫，採訪人員應遵守危機事件現場所設置的新聞警戒線及措施，以確保自身安全。

至於颱風期間出勤工資問題，高寶華指出，依現行勞動部公告「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」規定，只要勞工的工作地、居住地區或正常上下班所經過的地區宣布停止辦公而無法出勤時，雇主不得視為曠工、遲到或要求勞工以事假或其他假別處理，並於註記颱風停班，事後不得強迫勞工補班、扣發全勤獎金、解僱或其他不利行為。

勞檢處長梁蒼淇表示，因應颱風來襲，勞檢處將抽查北市大型營造工地外牆施工架及塔式起重機防颱措施，各營造工地於施工架上張掛的帆布或廣告物在強風來襲前應暫時拆除，以免工架倒塌而傷人，靠山區坡地工程須留意坍方落石及土石流，儘早做好防颱措施。