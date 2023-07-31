台北市泊山妍、嘉源埕驛2危老建案分別於2020、2021年開工，但建商嘉源建設因建造成本過高，目前停工中。地政局表示，泊山妍預購承購戶36戶，10幾戶已向市府申訴，將依消費爭議處理，嘉源埕驛則已出售2戶。

台北市地政局指出，泊山妍預購承購戶36戶，10幾戶已向市府申訴，將依消費爭議處理，嘉源埕驛則已出售2戶。7月中旬已經確認建案現場沒有相關廣告，網路上也沒有銷售行為，並於台北地政找房＋及台北地政雲預售屋實價查詢，註明無法依約定完工警示。

建管處說明，泊山妍於2021年12月7日開工，目前為連續壁施工，竣工期限為2025年12月6日，竣工展期期限則為2028年12月6日；嘉源埕驛於2022年3月31日開工，竣工期限為2023年10月30日，竣工展期期限2026年10月30日。

建管處專委鄭大川說，建商只要完成二層樓板、地下室等每個項目都要申報，建管處則會前往現場勘驗，直到竣工期限過後，建照就會作廢，建商必須重新申請。