40歲郭姓男子在外送平台下單，要求外送員至立法委員林淑芬服務處開槍，事後被警方依恐嚇罪逮捕。民進黨新北市議員顏蔚慈、李宇翔都在臉書以此炮轟新北市長侯友宜，李更稱「連黑槍都可以外送」，新北市府今澄清回擊，批評綠營民代企圖再次製造社會恐慌，不知是何居心？

新北市府表示，新北市警局全力捍衛治安，3小時內偵破恐嚇立委服務處案，逮捕犯嫌到案，基層警察努力辦案的同一時間，綠營民代們卻刻意視而不見，忙著努力抹黑、迅速造謠，問政只分政黨不顧是非，令人匪夷所思，更感到遺憾。

新北市府指出，蘆洲警分局在台北市查獲該名犯嫌及BB槍，並非外界謠傳的真槍，犯嫌辯稱是開玩笑所為，但該行為已觸犯刑法恐嚇罪，警方依法函送新北地檢偵辦，對於任何不法案件，警方為了讓民眾安心，以最快的速度全力查緝。

新北市府說，綠營民代們在同一時間卻忙著將該截圖發布在社群平台，甚至寫下聳動的「黑槍」字眼，迅速抹黑造謠一條龍的能力遠比問政來得更加專業，實在讓人大開眼界。

市府呼籲，有心人士切勿隨意以身試法，任何不法案件，警方都會以最快的速度將犯嫌查緝到案。