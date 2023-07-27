同樣在高雄打開foodpanda APP上頭也寫「暫停服務公告」，因颱風影響，目前您所在的地區依政府公告暫停提供外送服務。預定時間於07／27外送的預訂單將會被取消。（柯宗緯翻攝）

實際在高雄打開Uber Eats APP可發現，上頭寫著「因應杜蘇芮颱風停班停課公告，Uber Eats將於7月26日23時30分起暫停本地區外送服務，如公告解除將盡速恢復」。（柯宗緯翻攝）

颱風杜蘇芮來襲，高雄市今（27）日停止上班上課1天，不少民眾想要叫美食外送服務，不過Uber Eats及foodpanda都宣布「依照政府公告停止外送服務」，若下單也會直接被系統取消。網友大讚「佛心」，但也有人哀嚎「這下只能吃乾糧」。

實際在高雄打開Uber Eats APP可發現，上頭寫著「因應杜蘇芮颱風停班停課公告，Uber Eats將於7月26日23時30分起暫停本地區外送服務，如公告解除將盡速恢復」。

對此，Uber Eats公關總監潘瑞蓮證實，颱風天只要當地縣市政府發布停班停課消息，就會暫停該地區外送服務，已經行之有年，公司也了解颱風天消費者無法外出需要有叫外送，但為確保外送夥伴安全，因此暫停外送服務。

同樣在高雄打開foodpanda APP上頭也寫「暫停服務公告」，因颱風影響，目前您所在的地區依政府公告暫停提供外送服務。預定時間於07／27外送的預訂單將會被取消。foodpanda公關也向本報證實，「當政府宣布停班停課，foodpanda保障夥伴上線安全，也會配合政府指示暫停外送服務」。

對此，有外送員直說，「安全最重要，好心的客人啊，體諒一下外送的辛苦！」，也有網友大讚外送平台業者是「佛心企業」，另有人表示，「趁現在風雨不大，要趕快去賣場囤乾糧了」。