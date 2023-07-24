民進黨立委林淑芬今日透露，有民眾告知外送平台有人下單去置物櫃取槍，要前往她位在新北蘆洲的服務處開槍。（林淑芬提供）

民進黨立委林淑芬今日透露，有民眾告知外送平台有人下單去置物櫃取槍，要前往她位在新北蘆洲的服務處開槍，蘆洲警分局現已接獲報案，將朝恐嚇罪嫌偵辦。她隨後在立法院受訪回應，指該行為恐嚇意味濃，她也自認問政得罪許多利益團體，「一路走來都是這樣，所以也很難說到底是哪個產業、集團或個人，都有可能」。

林淑芬上午在臉書貼文指出，今天上午9時15分，服務處接獲民眾通知，在Lalamove外送平台上有人下單去一個置物櫃取槍，並且到她的服務處開槍，蘆洲警分局目前已接獲報案，她表示，希望只是虛驚一場，畢竟此事非同小可，盼警方盡早破案，給工作團隊免於恐懼的工作環境；為保護服務處同仁及民眾安全，今天服務暫停一日。

林淑芬上午赴立法院受訪時指出，多年來，她個人或服務團隊都很單純，即便選舉期間應該也相當平靜，自己非常不解背後用意；據過去經驗，若真的要開槍，不會故意暴露訊息，還透露開槍地點，此訊息顯然是故意要給大家看的，研判恐嚇的意味頗濃，服務處也在第一時間報警。

林淑芬感嘆，此恐嚇可能不是個案，只是個開始，近日社會也發生許多事件，如韓國毒氣包裹、台灣郵寄奇怪包裹，令人懷疑，這不只是治安問題，也關係到國安問題，不容小覷，因此警方必須重視，國安單位也應該要全面緊繃起來，畢竟總統選舉及立法院改選是國家社會最需要穩定的時候，不能夠人心惶惶。

她表示，希望這只是恐嚇，而非真正開槍事件，畢竟不能傷及無辜，她也強調此事不會影響到服務處運作，大家都還是正常執行既有活動，但說沒有恐懼和壓力是騙人的，期盼全台灣都必須要能在安心無虞、沒有恐懼的環境中，大家才能夠安居樂業，。

至於是否因特定議題被盯上，林淑芬說，最近她沒有處理特定議題，但問政期間，確實得罪許多利益團體，如食安事件、環境汙染事件或仲介利益事件等，「我們的法案關係到讓既得利益者的利益受到損害，一路走來都是這樣，所以也很難說到底是哪個產業、集團或個人，都有可能」。

她強調，自己的法案始終站在人民這邊，因此得罪的既得利益團體也不少，「有人告訴我，人家報仇三年不晚，所以過去得罪那麼多人，人身安全要顧慮一下」，且服務處的同仁也是無辜的，不解恐嚇理由是什麼恐嚇，目前還是丈二金摸不著頭腦。