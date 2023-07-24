40歲郭姓男子今透過外送平台下單，要求外送員至一處置物櫃取槍，再到林淑芬位在蘆洲的服務處開槍，還要求外送員「必須清空彈夾」，蘆洲警方今上午在北市查獲郭男，全案依恐嚇罪偵辦，郭男訊後自動前往新北地檢署說明，檢方複訊後諭知3萬元交保，但郭男繳不出，後續降保至2萬元。

郭男交保後，被問及有什麼話要對林淑芬說，他鞠躬致歉表示「對不起，惡作劇過頭了，對不起」。

林淑芬當選立法委員至今已5連霸，為新北市最資深的女性立法委員，這次也尋求6連霸，沒想到今日傳出遭人意圖開槍警告；林淑芬透露，今日早上9時15分許服務處接獲民眾通知，有人透過知名外送平台下單，內容竟是要求外送員到蘆洲某處置物箱取槍，然後到林淑芬的服務處開槍。

根據林淑芬所公布的下單資訊，下單者更在備註指示外送員，接單成功後會傳置物箱的密碼，裡面會有槍以及運費，更不忘強調「必須清空彈夾」，令人愕然。

林淑芬指出，為了保護服務處同仁及民眾安全，今天服務處將暫停服務一日，如有急事可採電話諮詢，目前服務處已立即報案，蘆洲分局將立即展開調查。她說，希望只是虛驚一場，不過此事非同小可，警政署應該高度重視儘早破案，盡早給社會和工作團隊一個免於恐懼安心生活的環境。

對此，蘆洲警方表示，警方第一時間已成立專案小組，針對案件相關人員進行釐清並調閱通聯記錄，將藉由科技偵查手段迅速查出來源積極偵辦，並將該犯案人員緝捕到案，並加強服務處巡邏密度，確保安全無虞。蘆洲警方強調，訊後將依恐嚇罪嫌移送偵辦。