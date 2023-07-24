47歲高姓外送員日前凌晨接獲李姓女子訂單，高男取貨時，李要求高先行代墊4000元款項，稱貨物送達後，收件人會歸還款項。高男拒收，要求李打開包裹檢查是否為正常物品，雙方爆發爭執，高持榔頭制伏李女。警方檢視，李女包裹內僅有1捲衛生紙及4個牛皮紙袋，警方依詐欺罪移送李女，高則被依社會秩序違法法裁罰。

新店警分局指出，近期外送員屢遭詐騙，高姓外送員21日凌晨接到訂單，前往民權路、溪園路取貨，35歲寄件人李姓女子手拿牛皮紙袋，要求高男代墊4000元款項，稱貨物送達時，會由收件人再將款項歸還。

高男認為李詐騙代墊款項，懷疑利用物流寄送不法物品，除了拒絕收件，還要求她打開包裹，證明是正常物品，否則就要報警。李女當場拒絕，隨即轉身離開現場，高男則從機車內拿出榔頭，再制伏李女，壓制在地。

警方接獲民眾報案，李女自稱在網路上尋找賺外快機會，有網友請託幫忙寄件，經李女自願同意搜索，她打開牛皮紙袋，裡面僅有1捲衛生紙及4個牛皮紙袋。

高男堅持提告詐欺，警方依法受理偵辦，高男持榔頭部分，則依照違反社會秩序維護法裁罰。