24歲劉姓男子昨（29）日晚間，因精神情況不佳，買了數瓶高粱酒後，於新店區新烏路二段引火自焚，被人發現後，劉全身著火，倒臥在地，不斷哀嚎，警消獲報趕抵，緊急將劉男送往慈濟醫院，至於自焚原因，仍警方調查釐清。

警方指出，昨晚近10時，新店警分局接獲民眾通報，有1名男子於新烏路二段自焚，警消趕抵，現場地面上遺留數瓶高粱酒瓶、打火機、發票及1部機車，警消立刻將他送醫急救。警方查出機車車主為劉姓男子，已通知劉父到醫院。

據了解，29日晚上8點多，劉男從北市大安區住家出門，未向家人交代去處，目前劉男已清醒，後續仍需開刀治療。

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